Licht und Schatten bei Stollberger Keglern

Mit einem nicht erwarteten Auswärtssieg ist die zweite Mannschaft der 9Pins in die 2. Verbandsliga gestartet. Für die anderen Mannschaften lief es weniger gut.

Die zweite Mannschaft des SKV 9Pins Stollberg ist mit einem Paukenschlag in die Saison der 2. Verbandsliga im Kegeln gestartet. Am 1. Spieltag gewann die Truppe von Kapitän Michael Milling nach einem furiosen Schlussspurt knapp mit 5:3 Punkten und 3233:3213 Kegeln auswärts beim SV Schönberg. Milling selbst und der Tagesbeste Thomas Schlabing... Die zweite Mannschaft des SKV 9Pins Stollberg ist mit einem Paukenschlag in die Saison der 2. Verbandsliga im Kegeln gestartet. Am 1. Spieltag gewann die Truppe von Kapitän Michael Milling nach einem furiosen Schlussspurt knapp mit 5:3 Punkten und 3233:3213 Kegeln auswärts beim SV Schönberg. Milling selbst und der Tagesbeste Thomas Schlabing...