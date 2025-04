Licht und Schatten: Jugendkegler vom Spiegelwald erleben Sieg und Niederlage

Die Mädels der SG Bernsbach/Stollberg haben gegen Bautzen verloren. Die Jungs dagegen konnten Hohnstädt sicher bezwingen.

Für die Nachwuchskegler der SG Bernsbach/Stollberg hat es in der Verbandsliga der Altersklasse U 18 am vergangenen Wochenende einen Sieg und eine Niederlage gegeben. Die Jungs gewannen ihr Heimspiel in Stollberg gegen das Team aus Hohnstädt sicher mit 2140:2089 und hatten mit dem Saxonen Max Colditz (566) zugleich den Tagesbesten in ihren...