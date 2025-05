Lößnitzer so gut wie aufgestiegen: „Die Oper ist erst zu Ende, wenn die dicke Frau gesungen hat“

Sowohl Dittmannsdorf als auch Lößnitz II haben den Titel in ihrer Staffel quasi in der Tasche, beim FCL hat man aber schon „Pferde kotzen“ gesehen. Im Osten hat Zschopau weiterhin das beste Blatt in der Hand.

Drei Spieltage vor Schluss ist die Meisterschaftsfrage in den beiden Kreisliga-Staffeln so gut wie entschieden. Sowohl der SV Tirol Dittmannsdorf im Osten als auch der FC Lößnitz II im Westen können den Sekt angesichts acht Punkten Vorsprung schon so gut wie kaltstellen, auch wenn man bei den Muhmestädtern noch auf die Bremse tritt.