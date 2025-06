Marienberger beenden Horrorsaison mit einem Unentschieden

Das 3:3 gegen den Reichenbacher FC war ein kleines Spiegelbild der Landesliga-Saison, dessen Fazit beim FSV äußerst ernüchternd ausfällt.

Die Fußballer des FSV Motor Marienberg haben in den vergangenen Wochen alles dafür getan, um im letzten Heimspiel der Saison gegen den Reichenbacher FC noch ihr Endspiel um den Klassenerhalt zu haben. Die Konkurrenz spielte allerdings nicht mit, punktete ebenso fleißig und so war die Serie von 9 Niederlagen am Stück im Frühjahr, die die...