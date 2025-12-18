Marienberger E-Jugend-Handballerinnen schnuppern WM-Luft

Marienberg
Obwohl die Weltmeisterschaft der Frauen bereits Geschichte ist, steht ein Finale noch aus. Nämlich das der sächsischen Mini-WM, bei dem der HSV-Nachwuchs ein skandinavisches Land vertrat.
So groß die Freude über das Abschneiden der deutschen Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft auch war: In der Vorrunde der vom sächsischen Handball-Verband organisierten Mini-WM kannten die E-Juniorinnen des HSV 1956 Marienberg kein Erbarmen und schickten Deutschland mit 22:5 nach Hause. Vor heimischer Kulisse wurden auch keine...
