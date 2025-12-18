MENÜ
Die Marienberger Handballerinnen gingen in den Trikots von Island auf Torejagd.
Bild: Celine Mende
Die Marienberger Handballerinnen gingen in den Trikots von Island auf Torejagd.
Bild: Celine Mende
Marienberg
Marienberger E-Jugend-Handballerinnen schnuppern WM-Luft
Von Andreas Bauer
Obwohl die Weltmeisterschaft der Frauen bereits Geschichte ist, steht ein Finale noch aus. Nämlich das der sächsischen Mini-WM, bei dem der HSV-Nachwuchs ein skandinavisches Land vertrat.

So groß die Freude über das Abschneiden der deutschen Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft auch war: In der Vorrunde der vom sächsischen Handball-Verband organisierten Mini-WM kannten die E-Juniorinnen des HSV 1956 Marienberg kein Erbarmen und schickten Deutschland mit 22:5 nach Hause. Vor heimischer Kulisse wurden auch keine...
Mehr Artikel