Bewies in der dramatischen Schlussphase Nervenstärke: Vivian Dresel.
Bewies in der dramatischen Schlussphase Nervenstärke: Vivian Dresel. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienberger Handball-Krimi wird zum Déjà-vu
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Sportfreunden Dresden lagen die HSV-Damen lange im Hintertreffen. Wie im Vorjahr kam es in diesem Sachsenliga-Duell aber kurz vor Schluss zu einer dramatischen Wende.

Sechseinhalb Minuten waren noch zu spielen, als die Handballerinnen der Sportfreunde 01 Dresden gegen Marienberg mit 25:22 in Führung gingen. Für die meisten Zuschauer war damit die Entscheidung in diesem Duell der Oberliga Sachsen wohl gefallen, doch unten auf dem Spielfeld machte noch niemand einen Haken hinter diese Partie. Zu sehr hatten vor...
