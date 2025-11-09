Marienberger Oberliga-Handballerinnen machen ihren Trainer ratlos

Marienberg
Gegen Riesa hat der HSV zweite Niederlage in Folge kassiert. Zwar zeigten die Gäste, warum sie auf Platz 2 liegen, doch suchte Marienbergs Coach die Gründe in den eigenen Reihen – ohne sie zu finden.
Statt sich nach der Niederlage der Vorwoche in Zwickau sofort wieder aufs Podest zu kämpfen, finden sich die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg nun mit 10:6 Punkten auf Rang 5 der Oberliga Sachsen wieder. Ausschlaggebend war die 26:30-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Riesa, für das sich die Gastgeberinnen eigentlich viel vorgenommen...
