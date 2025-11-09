Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nur selten ergaben sich für die Marienbergerinnen Lücken wie diese, die Kreisläuferin Lisa Rohrlapper zum Torabschluss nutzt.
Nur selten ergaben sich für die Marienbergerinnen Lücken wie diese, die Kreisläuferin Lisa Rohrlapper zum Torabschluss nutzt. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienberger Oberliga-Handballerinnen machen ihren Trainer ratlos
Von Andreas Bauer
Gegen Riesa hat der HSV zweite Niederlage in Folge kassiert. Zwar zeigten die Gäste, warum sie auf Platz 2 liegen, doch suchte Marienbergs Coach die Gründe in den eigenen Reihen – ohne sie zu finden.

Statt sich nach der Niederlage der Vorwoche in Zwickau sofort wieder aufs Podest zu kämpfen, finden sich die Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg nun mit 10:6 Punkten auf Rang 5 der Oberliga Sachsen wieder. Ausschlaggebend war die 26:30-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Riesa, für das sich die Gastgeberinnen eigentlich viel vorgenommen...
Mehr Artikel