Marienbergs Handballerinnen dürfen endlich wieder jubeln

Marienberg
Nach drei Spielen ohne Sieg haben die HSV-Damen in der Oberliga Sachsen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Allerdings lief auch in der Partie beim Vorletzten in Klotzsche längst nicht alles rund.
Glücklich, aber nicht zufrieden: So lässt sich die Gefühlslage der Marienberger Handballerinnen nach dem 26:23-Auswärtssieg bei der SG Klotzsche wohl am besten auf den Punkt bringen. Zwar wurde der auf Platz 3 liegende HSV 1956 beim Tabellenvorletzten der Oberliga Sachsen seiner Favoritenrolle gerecht, doch wirkte der Auftritt alles andere als...
