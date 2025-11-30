Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
HSV-Torhüterin Helene Enger erwischte einen bärenstarken Tag.
HSV-Torhüterin Helene Enger erwischte einen bärenstarken Tag. Bild: Andreas Bauer
HSV-Torhüterin Helene Enger erwischte einen bärenstarken Tag.
HSV-Torhüterin Helene Enger erwischte einen bärenstarken Tag. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienbergs Handballerinnen dürfen endlich wieder jubeln
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach drei Spielen ohne Sieg haben die HSV-Damen in der Oberliga Sachsen zurück in die Erfolgsspur gefunden. Allerdings lief auch in der Partie beim Vorletzten in Klotzsche längst nicht alles rund.

Glücklich, aber nicht zufrieden: So lässt sich die Gefühlslage der Marienberger Handballerinnen nach dem 26:23-Auswärtssieg bei der SG Klotzsche wohl am besten auf den Punkt bringen. Zwar wurde der auf Platz 3 liegende HSV 1956 beim Tabellenvorletzten der Oberliga Sachsen seiner Favoritenrolle gerecht, doch wirkte der Auftritt alles andere als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
24.11.2025
3 min.
17-Jährige wird zur Heldin: Unfassbare Aufholjagd lässt Marienbergs Handballerinnen jubeln
Die letzten drei Tore des Derbys gingen allesamt auf das Konto von Laura Meyer. Mit dem 31:31-Ausgleich sechs Sekunden vor Schluss versetzte sie die gesamte Marienberger Bank in Ekstase.
Zu einem Sieg hat es für die Oberliga-Damen des HSV zwar nicht gereicht. Ein beeindruckender Schlussspurt machte das Team aber zum gefühlten Gewinner des Erzgebirgsderbys in Schneeberg.
Andreas Bauer
09.11.2025
4 min.
Marienberger Oberliga-Handballerinnen machen ihren Trainer ratlos
Nur selten ergaben sich für die Marienbergerinnen Lücken wie diese, die Kreisläuferin Lisa Rohrlapper zum Torabschluss nutzt.
Gegen Riesa hat der HSV zweite Niederlage in Folge kassiert. Zwar zeigten die Gäste, warum sie auf Platz 2 liegen, doch suchte Marienbergs Coach die Gründe in den eigenen Reihen – ohne sie zu finden.
Andreas Bauer
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel