Marienbergs Handballerinnen erwartet zum Heimauftakt eine harte Nuss

Wie die HSV-Damen peilt auch das Team aus Weißenborn in der Oberliga Sachsen einen Podestplatz an. Am Sonntag scheint somit Spannung garantiert.

Zwei Niederlagen und ein Remis – so liest sich die Bilanz, die die Marienberger Handballerinnen in der Vorsaison gegen den SV Rotation Weißenborn erreicht haben. Nun bietet sich dem HSV 1956 gleich im ersten Heimspiel der neuen Serie die Chance, den vermeintlichen Angstgegner in die Knie zu zwingen. „Über solche Dinge machen wir uns keine...