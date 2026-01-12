Marienbergs Oberliga-Handballerinnen wieder auf Kurs: Torhüterin liefert wichtiges Puzzleteil

Das Tempo, für das die jungen HSV-Damen bekannt sind, brachte sie gegen Neudorf/Döbeln rasch in Front. Mit entscheidend für den erfolgreichen Jahresauftakt war aber noch ein ganz anderer Faktor.

Als alle erleichtert die Hände in die Höhe rissen, um den 30:22-Heimsieg gegen die HSG Neudorf/Döbeln zu bejubeln, setzte sich eine Handballerin des HSV 1956 Marienberg erst einmal hin. Mit dem Ertönen der Schlusssirene atmete Keeperin Julia Kluge tief durch und genoss den Moment in vollen Zügen. „Ich war froh, dass ich der Mannschaft... Als alle erleichtert die Hände in die Höhe rissen, um den 30:22-Heimsieg gegen die HSG Neudorf/Döbeln zu bejubeln, setzte sich eine Handballerin des HSV 1956 Marienberg erst einmal hin. Mit dem Ertönen der Schlusssirene atmete Keeperin Julia Kluge tief durch und genoss den Moment in vollen Zügen. „Ich war froh, dass ich der Mannschaft...