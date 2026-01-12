MENÜ
Schnellster beim Skitouren-Everesting am Fichtelberg: Max Friedel aus Freiberg brauchte nur 13 Stunden und 48 Minuten, um 8848 Höhenmeter zu sammeln.
Schnellster beim Skitouren-Everesting am Fichtelberg: Max Friedel aus Freiberg brauchte nur 13 Stunden und 48 Minuten, um 8848 Höhenmeter zu sammeln. Bild: Niclas Seifert
Paul Weißflog aus Lauter erhielt Unterstützung von seinen Eltern, die ihn mit Essen, Trinken und Material versorgten.
Paul Weißflog aus Lauter erhielt Unterstützung von seinen Eltern, die ihn mit Essen, Trinken und Material versorgten. Bild: Anton Schlesinger
Wendepunkt nach dem Aufstieg mit Fellen an den Skiern. Talwärts ging es leichter.
Wendepunkt nach dem Aufstieg mit Fellen an den Skiern. Talwärts ging es leichter. Bild: Niclas Seifert
An der Himmelsleiter wollten rund 35 Starter stolze 8848 Höhenmeter sammeln. Oder die Hälfte.
An der Himmelsleiter wollten rund 35 Starter stolze 8848 Höhenmeter sammeln. Oder die Hälfte. Bild: Niclas Seifert
Sieger Max Friedel (M.) aus Freiberg mit Roy Bruns (r.) aus Königswalde und Daniel Mauser aus Gießen auf den Plätzen 2 und 3.
Sieger Max Friedel (M.) aus Freiberg mit Roy Bruns (r.) aus Königswalde und Daniel Mauser aus Gießen auf den Plätzen 2 und 3. Bild: Niclas Seifert
Aue
Marsch der Extreme am Fichtelberg: Ein Erzgebirger berichtet, wie sich das anfühlt
Von Anna Neef
Beim Skitouren-Everesting in Oberwiesenthal ging es für die Teilnehmer in Dauerschleife die Himmelsleiter hoch und runter. Sie sammelten bis zu 8848 Höhenmeter. Einige waren fast 24 Stunden auf den Beinen.

Nie wieder. Das war der erste Gedanke, der Paul Weißflog am Sonntag nach dem Aufwachen in den Kopf geschossen ist. Doch inzwischen sieht es anders aus. „Ich denke, ich würde es wieder tun", sagt der 22-Jährige mit Blick auf ein Wochenende weit außerhalb seiner persönlichen Komfortzone: 26-mal ist er am Sonnabend die Himmelsleiter am...
