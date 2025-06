Medaillen und Emotionen: Eine Olympiasiegerin und die legendäre Medaillenwand in Oberwiesenthal

Olympiasiegerin Katharina Hennig-Dotzler mit ihrer Goldenen. Erkämpft in einem dramatischen Teamsprint bei Olympia 2022. Am Dienstag konnte sie für ihre vier gewonnenen Medaillen in den vergangenen drei Jahren vier Medaillenpünktchen an die Medaillenwand in der Wintersportausstellung des Oberwiesenthaler K3 kleben. Bild: Thomas Fritzsch