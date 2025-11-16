Mission erfüllt: Handball-Drittligist Aue schiebt sich in der Tabelle an seinen Gästen vorbei

Super Stimmung hat am Sonnabend unter den 1200 Zuschauern in der Lößnitzer Erzgebirgshalle geherrscht. Sie sahen einen EHV-Sieg gegen einen direkten Tabellennachbarn. Allerdings nicht ohne Abstriche.

Seit seiner Kindheit spielt Dieudonné Mubenzem Handball. Doch eine Situation wie im Drittliga-Spiel am Sonnabend hat auch der 1,90 Meter große Tscheche in Diensten des EHV Aue selten erlebt. In der 14. Minute ist dem Linkshänder der Ball quasi vor die Füße gerollt. Was war passiert? Nach seinem Treffer zum 9:6 rutschte Mubenzem weg und kam...