Der Auer Dieudonné Mubenzem erzielte gegen Altenholz drei Tore. Zwei davon direkt nacheinander.
Der Auer Dieudonné Mubenzem erzielte gegen Altenholz drei Tore. Zwei davon direkt nacheinander. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Mission erfüllt: Handball-Drittligist Aue schiebt sich in der Tabelle an seinen Gästen vorbei
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Super Stimmung hat am Sonnabend unter den 1200 Zuschauern in der Lößnitzer Erzgebirgshalle geherrscht. Sie sahen einen EHV-Sieg gegen einen direkten Tabellennachbarn. Allerdings nicht ohne Abstriche.

Seit seiner Kindheit spielt Dieudonné Mubenzem Handball. Doch eine Situation wie im Drittliga-Spiel am Sonnabend hat auch der 1,90 Meter große Tscheche in Diensten des EHV Aue selten erlebt. In der 14. Minute ist dem Linkshänder der Ball quasi vor die Füße gerollt. Was war passiert? Nach seinem Treffer zum 9:6 rutschte Mubenzem weg und kam...
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
14.11.2025
4 min.
EHV Aue personell fast komplett - das schafft neue Herausforderungen
Der Auer Coach Uwe Jungandreas hat wieder fast alle Spieler an Deck. Für die Partie am Sonnabend braucht er jeden Mann.
Nach einer Durststrecke mit langer Verletztenliste hat Uwe Jungandreas, Chefcoach des Drittligisten aus dem Erzgebirge, wieder mehr Spielraum. Das trifft sich gut. Am Sonnabend kann er jeden Mann gebrauchen.
Anna Neef
09.11.2025
3 min.
EHV Aue: Weniger Verletzte - aber auch zu wenig Torgefahr beim Ligaprimus in Berlin
Justin Döbler - hier daheim gegen Plauen - war in Berlin bester Werfer des EHV Aue.
Die Überraschung blieb aus. Mit 29:32 (11:14) hat der Handball-Drittligist aus dem Erzgebirge bei den Füchsen II verloren. Lichtblicke gab es. Ebenso wie einen prominenten Namen auf der Verletztenliste.
Anna Neef
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel