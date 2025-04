Mission erfüllt: Hormissen fliegen in die Sachsenliga

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Leipzig II haben die Volleyballerinnen des SV Germania Hormersdorf den Aufstieg perfekt gemacht. Die Gäste behielten auch unter Druck die Nerven.

Die Hormissen erkunden bald neues Terrain: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt dürfen die Volleyballspielerinnen des SV Germania Hormersdorf in der kommenden Saison in der Sachsenliga antreten. Durch einen 3:1-Auswärtssieg am vorletzten Spieltag beim TSV Leipzig 76 II sind die Erzgebirgerinnen nicht mehr von der Tabellenspitze der...