Mit Grazie und Teamgeist: Grünhainichener Turnerinnen schreiben Vereinsgeschichte

Zschopau
Mit einem guten Ergebnis hatten die Mädchen des TVG bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften durchaus geliebäugelt. Doch dann kam es noch besser, als alle erwartet hatten.
Ein rekordverdächtiges Teilnehmerfeld von gut 150 Aktiven hat dem Grünhainichener Turnverein einen krönenden Abschluss in eigener Halle beschert. Doch nicht nur wegen des 31. Kürturnens wird das Jahr 2025 den Erzgebirgern in bester Erinnerung bleiben. Schließlich schrieben kurz zuvor sieben U14-Mädchen des TVG Vereinsgeschichte, indem sie...
