Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Erzgebirge
  • |

  • Mit leerem Punktekonto, aber voller Hoffnung: Diese Handballmannschaft aus dem Erzgebirge sehnt das Ende des Seuchenjahrs 2025 herbei

Der Borstendorfer Marcus Rüger erzielte in Annaberg drei Tore.
Der Borstendorfer Marcus Rüger erzielte in Annaberg drei Tore. Bild: Thomas Fritzsch
Der Borstendorfer Marcus Rüger erzielte in Annaberg drei Tore.
Der Borstendorfer Marcus Rüger erzielte in Annaberg drei Tore. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Mit leerem Punktekonto, aber voller Hoffnung: Diese Handballmannschaft aus dem Erzgebirge sehnt das Ende des Seuchenjahrs 2025 herbei
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der laufenden Saison müssen die Regionsliga-Spieler der SG Rotation Borstendorf weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Allerdings sieht der Trainer etwas Licht am Horizont.

Als Christopher Zietzsch die 5:3-Führung für Borstendorf erzielte, war Ulf Ender noch guter Dinge. Allerdings musste der Trainer der SG Rotation im Erzgebirgsderby der Handball-Regionsliga miterleben, wie sich noch vor der Halbzeit das Blatt wendete. Der gastgebende HC Annaberg-Buchholz ging mit einer 15:12-Pausenführung in die Kabine und baute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
24.11.2025
3 min.
Negativläufe gestoppt: Erfolgreiches Wochenende für Annaberger Handballteams
Melanie Bartl war mit 8 Treffern erfolgreichste Werferin der HCAB-Frauen.
Der Bann ist gebrochen: Die Männer des HC Annaberg-Buchholz siegen im Kellerduell gegen Borstendorf. Und auch die Frauen sammeln endlich wieder Zählbares.
Frank Grunert
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
20.11.2025
4 min.
Das Sportwochenende in der Übersicht: Neudorfer Fußballer müssen beim ärgsten Verfolger bestehen, Gelenauer Ringer peilen Platz 2 an
Bisher lief es für Rico Offenderlein und den SV Neudorf in der Erzgebirgsliga wie am Schnürchen.
In vielen Sportarten steht der Schlussspurt in den Hinrunden an. Während manche ihren Spitzenplatz verteidigen wollen, müssen andere überhaupt erst einmal wieder in die Erfolgsspur finden. Auch internationale Wettkämpfe stehen an.
Frank Grunert, Andreas Bauer, Thomas Lesch
Mehr Artikel