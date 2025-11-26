Mit leerem Punktekonto, aber voller Hoffnung: Diese Handballmannschaft aus dem Erzgebirge sehnt das Ende des Seuchenjahrs 2025 herbei

In der laufenden Saison müssen die Regionsliga-Spieler der SG Rotation Borstendorf weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Allerdings sieht der Trainer etwas Licht am Horizont.

Als Christopher Zietzsch die 5:3-Führung für Borstendorf erzielte, war Ulf Ender noch guter Dinge. Allerdings musste der Trainer der SG Rotation im Erzgebirgsderby der Handball-Regionsliga miterleben, wie sich noch vor der Halbzeit das Blatt wendete. Der gastgebende HC Annaberg-Buchholz ging mit einer 15:12-Pausenführung in die Kabine und baute... Als Christopher Zietzsch die 5:3-Führung für Borstendorf erzielte, war Ulf Ender noch guter Dinge. Allerdings musste der Trainer der SG Rotation im Erzgebirgsderby der Handball-Regionsliga miterleben, wie sich noch vor der Halbzeit das Blatt wendete. Der gastgebende HC Annaberg-Buchholz ging mit einer 15:12-Pausenführung in die Kabine und baute...