Mit leerem Punktekonto, aber voller Hoffnung: Diese Handballmannschaft aus dem Erzgebirge sehnt das Ende des Seuchenjahrs 2025 herbei

Zschopau
In der laufenden Saison müssen die Regionsliga-Spieler der SG Rotation Borstendorf weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten. Allerdings sieht der Trainer etwas Licht am Horizont.
Als Christopher Zietzsch die 5:3-Führung für Borstendorf erzielte, war Ulf Ender noch guter Dinge. Allerdings musste der Trainer der SG Rotation im Erzgebirgsderby der Handball-Regionsliga miterleben, wie sich noch vor der Halbzeit das Blatt wendete. Der gastgebende HC Annaberg-Buchholz ging mit einer 15:12-Pausenführung in die Kabine und baute...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.