Melanie Bartl war mit 8 Treffern erfolgreichste Werferin der HCAB-Frauen.
Bild: Thomas Fritzsch
Melanie Bartl war mit 8 Treffern erfolgreichste Werferin der HCAB-Frauen.
Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Negativläufe gestoppt: Erfolgreiches Wochenende für Annaberger Handballteams
Von Frank Grunert
Der Bann ist gebrochen: Die Männer des HC Annaberg-Buchholz siegen im Kellerduell gegen Weißenborn. Und auch die Frauen sammeln endlich wieder Zählbares.

Es geht ja doch noch: Nach zuletzt drei beziehungsweise fünf Niederlagen in Folge haben die Frauen und Männer des HC Annaberg-Buchholz ihren Negativlauf in der Regionsliga stoppen können.
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
17:30 Uhr
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
15.09.2025
2 min.
Handball: Annaberger Teams erleben bislang eine Saison der Extreme
Torhüter Michael Reinhold vom HCAB konnte die bisherigen beiden Niederlagen nicht verhindern.
Während die Frauen des HCAB die Tabelle der Regionsliga ungeschlagen anführen, stehen die Männer ohne Punkt da. Dabei hielten auch sie gut mit.
Andreas Bauer
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
21.10.2025
2 min.
Annaberger Handballerinnen zeigen im Pokal ihre zwei Gesichter
Die Handballerinnen des HC Annaberg-Buchholz setzten ihren Erfolgslauf auch im Pokal fort.
Lange hat es für die HCAB-Frauen im Regionspokal in Lichtentanne nach der ersten Saisonniederlage ausgesehen. Aber nach einer Leistungssteigerung gelang doch noch der Sieg.
Frank Grunert
Mehr Artikel