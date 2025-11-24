Negativläufe gestoppt: Erfolgreiches Wochenende für Annaberger Handballteams

Der Bann ist gebrochen: Die Männer des HC Annaberg-Buchholz siegen im Kellerduell gegen Weißenborn. Und auch die Frauen sammeln endlich wieder Zählbares.

Es geht ja doch noch: Nach zuletzt drei beziehungsweise fünf Niederlagen in Folge haben die Frauen und Männer des HC Annaberg-Buchholz ihren Negativlauf in der Regionsliga stoppen können.