Negativläufe gestoppt: Erfolgreiches Wochenende für Annaberger Handballteams

Annaberg
Der Bann ist gebrochen: Die Männer des HC Annaberg-Buchholz siegen im Kellerduell gegen Weißenborn. Und auch die Frauen sammeln endlich wieder Zählbares.
Es geht ja doch noch: Nach zuletzt drei beziehungsweise fünf Niederlagen in Folge haben die Frauen und Männer des HC Annaberg-Buchholz ihren Negativlauf in der Regionsliga stoppen können.
