Mit Platz 1 klappt es passgenau: Stützengrüner Skilangläuferin holt sich die Sachsenkrone

Hedy Schneider ist in Altenberg auf Platz 1 gelaufen. Das freut ihre Trainerin aus einem ganz bestimmten Grund. Auch andere Talente aus dem Erzgebirge schnitten gut ab.

Auf den Punkt genau hat Hedy Schneider geliefert. Die Skilangläuferin des SV Stützengrün, die seit zwei Jahren an der Sportschule in Klingenthal trainiert, darf sich Sachsenmeisterin nennen. In Altenberg siegte sie in der Altersklasse U 15 über fünf Kilometer mit 2,5 Sekunden Vorsprung in freier Technik. Das freut ihre Trainerin Nadine...