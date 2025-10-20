Mit Sondergenehmigung zum ersten WM-Punkt: 15-jähriger Erzgebirger meistert Enduro-Grand-Prix in Zschopau

Zschopau
Nach Pech am ersten Tag konnte Erik Neubert bei „Rund um Zschopau“ schließlich doch noch sein Können zeigen. Neben dem jüngsten WM-Teilnehmer überzeugten noch andere Geländefahrer aus dem Erzgebirge.
Tausende Zuschauer haben beim Enduro-Grand-Prix von Deutschland die Teilnehmer angefeuert. Zu den 170 Geländefahrern aus 18 Nationen, die „Rund um Zschopau“, die siebte und somit letzte Station der Enduro-Weltmeisterschaft meisterten, gehörte auch Erik Neubert. Mit 15 Jahren war der Erzgebirger der jüngste Teilnehmer. Aus dem Motocross...
