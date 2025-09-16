Motocross-Sachsenmeisterschaft: Erzgebirger sichert sich beim Saisonfinale den Titel

Beim 29. Ansprunger Motocross sind die letzten Punkte der Meisterschaft vergeben worden. Dabei war ein junger Venusberger so schnell unterwegs, dass ihm der große Wurf gelang.

Als bestens gelungen bezeichnet Ulrich Rösch die 29. Auflage des Motocross, den er und seine Mitstreiter von den Motorradfreunden Ansprung gerade auf die Beine gestellt haben. „Die Seitenwagenklasse hat nach einem Jahr Pause mit neun Gespannen wieder ein echtes Highlight dargestellt“, berichtet der Mitorganisator, der in vielerlei Hinsicht... Als bestens gelungen bezeichnet Ulrich Rösch die 29. Auflage des Motocross, den er und seine Mitstreiter von den Motorradfreunden Ansprung gerade auf die Beine gestellt haben. „Die Seitenwagenklasse hat nach einem Jahr Pause mit neun Gespannen wieder ein echtes Highlight dargestellt“, berichtet der Mitorganisator, der in vielerlei Hinsicht...