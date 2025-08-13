Motorrad-Rennfahrer aus dem Erzgebirge gibt Comeback im Nachbarland

Der Road-Racing-Klassiker in Horice bot Stefan Holz die Chance zur Rückkehr mit seiner Maschine. Mit der Suzuki trat er gegen 33 Rivalen an. Nach eher schwierigem Saisonbeginn will er nun weitere Rennen fahren.

Beim Road-Racing-Klassiker im tschechischen Horice hat Stefan Holz endlich wieder die Gelegenheit genutzt, am Kabel zu ziehen und seiner großen Leidenschaft zu frönen, Motorrad-Rennen zu fahren. Nachdem die Moto Trophy für vorwiegend Old- und Youngtimer-Motorräder Ende vergangenen Jahres aus Kostengründen eingestellt wurde, hatte auch der... Beim Road-Racing-Klassiker im tschechischen Horice hat Stefan Holz endlich wieder die Gelegenheit genutzt, am Kabel zu ziehen und seiner großen Leidenschaft zu frönen, Motorrad-Rennen zu fahren. Nachdem die Moto Trophy für vorwiegend Old- und Youngtimer-Motorräder Ende vergangenen Jahres aus Kostengründen eingestellt wurde, hatte auch der...