Motorradtrial-Talent aus dem Erzgebirge sucht neue Herausforderung

Gerade erst hat Constantin-David Jokiel in der Tschechischen Meisterschaft sein Können gezeigt. Nun greift der elfjährige Jahnsbacher in Hessen an.

Erstmals wird Constantin-David Jokiel am Wochenende bei der Hessisch-Thüringischen Jugendtrial-Meisterschaft an den Start gehen. „Wir sind in Hammelbach dabei, um mal neues Gelände kennenzulernen", sagt David Wienhold. Der Vater des elfjährigen Motorradtrialers aus Jahnsbach, der für den MSC Thalheim startet, ist voller Optimismus.