Motorsport im Erzgebirge: Warum Rallye-Ass Sepp Wiegand seinen Saisonplan ändert

Das nächste Mal zum Heimspiel, bei der 21. Rallye Grünhain, wird der zweimalige Gesamtsieger live zu erleben sein. Die Nennliste für das Spektakel am 13. September füllt sich stetig.

Mehr Fans, mehr Spaß, mehr Heimat: Sepp Wiegand ist mit Blick auf den Saisonverlauf auf einen anderen Plan umgestiegen. Ursprünglich wollte der 34-Jährige nach langer Zeit und zumeist sporadischen Einsätzen dieses Jahr mal wieder die komplette deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) fahren. Das national höchste Prädikat sei reizvoll, keine...