Nach dem Derby-Bonbon öffnet sich bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge Türchen Nummer 9

Gut die Hälfte der Partie am Sonnabend hatte aus Crashers-Sicht das Zeug zur faustdicken Überraschung. Dann allerdings wendete sich im Regionalliga-Duell in Schönheide das Blatt.

Im Sport ist es mitunter ganz einfach: Das beste Team gewinnt. So sieht es auch Candy Ebert und begab sich deshalb am Sonnabend ganz entspannt in die erste Pause. Da stand es im Prestigederby in der Eishockey-Regionalliga Ost zwischen Gastgeber Schönheide und Chemnitz 2:1 für die Gäste. „Das sind zwei der besten Mannschaften der Liga“, so...