Nach dem Kreuzbandriss: Wie Jakub Stryc vom EHV Aue seine Rückkehr aufs Parkett erlebt

Der bullige Kreisläufer hatte sich Anfang Dezember 2024 schwer verletzt. Seit einigen Wochen steht er wieder im Aufgebot des Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge. Und hat klare Ziele.

Er mag Pasta und Burger. Schon als kleiner Junge wollte er Handballer werden. Was die Alternativen gewesen wären? „Kraftsport oder Golf", schreibt Jakub Stryc in seinem Spielerprofil beim EHV Aue. Doch darüber muss sich der Familienvater zum Glück keine Gedanken machen. Mit der Handball-Karriere hat es geklappt. Rückschläge inklusive. Den...