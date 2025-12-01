Nach dem Sieg in Aue: Thalheimer Ringer mischen in der Regionalliga weiter im Kampf um die Medaillen mit

Der Tabellenvierte aus dem Zwönitztal tat sich beim 19:10 nur im ersten Durchgang schwer. Weiterhin wenig läuft derweil in Lugau zusammen - die Eichenkränze kassierten bereits ihre elfte Saisonpleite.

Noch selten war die Regionalliga der Ringer so spannend wie im Moment. Marschierte in der Vorsaison die WKG Gelenau/Markneukirchen II von Beginn an vorneweg und wurde am Ende ohne Punktverlust Meister, sieht es in diesem Jahr anders aus. Drei Wochen vor Schluss kämpfen noch vier Mannschaften um die Medaillenplätze, drei Teams haben realistische...