Thalheims Michal Zelenka (oben) fuhr gegen den Auer Robert Schröder einen knappen Punktsieg ein.
Thalheims Michal Zelenka (oben) fuhr gegen den Auer Robert Schröder einen knappen Punktsieg ein. Bild: Ramona Schwabe
Einer der wenigen Lugauer Lichtblicke: Konrad Kozlowski (l.) bezwang Pausas Max Schmalfuß vorzeitig.
Einer der wenigen Lugauer Lichtblicke: Konrad Kozlowski (l.) bezwang Pausas Max Schmalfuß vorzeitig. Bild: Ralf Wendland
Toni Peprny (r.) sollte der zweiten Mannschaft helfen, musste dann aber doch im Regionalligateam ran – und verlor gegen Artsiom Shumski deutlich.
Toni Peprny (r.) sollte der zweiten Mannschaft helfen, musste dann aber doch im Regionalligateam ran – und verlor gegen Artsiom Shumski deutlich. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Nach dem Sieg in Aue: Thalheimer Ringer mischen in der Regionalliga weiter im Kampf um die Medaillen mit
Redakteur
Von Jürgen Werner
Der Tabellenvierte aus dem Zwönitztal tat sich beim 19:10 nur im ersten Durchgang schwer. Weiterhin wenig läuft derweil in Lugau zusammen - die Eichenkränze kassierten bereits ihre elfte Saisonpleite.

Noch selten war die Regionalliga der Ringer so spannend wie im Moment. Marschierte in der Vorsaison die WKG Gelenau/Markneukirchen II von Beginn an vorneweg und wurde am Ende ohne Punktverlust Meister, sieht es in diesem Jahr anders aus. Drei Wochen vor Schluss kämpfen noch vier Mannschaften um die Medaillenplätze, drei Teams haben realistische...
