Nach Desaster im Vorjahr: Diesmal sollen alle Schulwettkämpfe im Erzgebirge stattfinden

Nachdem im vergangenen Schuljahr einige Wettbewerbe dem Rotstift zum Opfer fielen, soll es nun wieder das komplette Programm geben. Dafür wird allerdings an anderer Stelle gespart.

Endlich kann Carsten Baude wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Als Schulsportkoordinator ist er für das Wettkampfgeschehen im mittleren Erzgebirge verantwortlich. Unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ sollen auch hier Talente gefördert werden. Allerdings lief das 2024/25 nicht wie geplant. „Nach dem Desaster im... Endlich kann Carsten Baude wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Als Schulsportkoordinator ist er für das Wettkampfgeschehen im mittleren Erzgebirge verantwortlich. Unter dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ sollen auch hier Talente gefördert werden. Allerdings lief das 2024/25 nicht wie geplant. „Nach dem Desaster im...