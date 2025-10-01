Nach Hildesheim-Pleite: Auer Drittliga-Handballer brennen auf Wiedergutmachung

Am Samstag gastieren die Erzgebirger im hohen Norden bei der HSG Eider Harde. Der Sportchef nimmt das Team in die Pflicht.

Schönrednerei ist nicht die Sache der Verantwortlichen des EHV Aue, schon gar nicht die von Uwe Jungandreas. An allen Ecken und Enden habe es gefehlt, hatte der Trainer des Handball-Drittligisten nach der deutlichen 26:34-Heimpleite gegen Eintracht Hildesheim gesagt. Rumms, das saß! Schwache Chancenverwertung und mangelnde taktische Disziplin...