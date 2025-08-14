Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am vergangenen Samstag gingen die Tannen – in den gestreiften Trikots – als Verlierer vom Platz.
Am vergangenen Samstag gingen die Tannen – in den gestreiften Trikots – als Verlierer vom Platz. Bild: Lanny Hösel
Am vergangenen Samstag gingen die Tannen – in den gestreiften Trikots – als Verlierer vom Platz.
Am vergangenen Samstag gingen die Tannen – in den gestreiften Trikots – als Verlierer vom Platz. Bild: Lanny Hösel
Stollberg
Nach Ligapleite: Thalheimer Fußballer gastieren im Sachsenpokal erneut bei Fortuna Chemnitz
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diesen Sonntag wollen es die Tannen besser machen als beim 1:4 vor Wochenfrist. Ein eher ungeliebtes Déjà-vu erlebt zum Pokalauftakt auch der Oelsnitzer FC.

Eine Partie haben die Sachsenliga- und Sachsenklasse-Fußballer aus dem Erzgebirge erst absolviert – und schon ruht die Saison wieder. Grund dafür ist der Landespokal, dessen 1. Runde an diesem Wochenende ausgetragen wird. Ein Déjà-Vu erleben die Kicker des SV Tanne Thalheim. Schon in der vergangenen Saison bestritten die Zwönitztaler ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
08.08.2025
4 min.
Es geht wieder los: Fußballer des SV Tanne Thalheim beginnen Abenteuer Landesliga mit Auswärtsspiel
Luca Groß (links) gehört beim SV Tanne Thalheim zu den Gewinnern der Vorbereitung. Der ehemalige Lößnitzer traf in den Testspielen dreimal.
Beim VfB Fortuna Chemnitz will der Aufsteiger den ersten Dreier zur Mission Klassenerhalt einfahren. In der Sachsenklasse verfolgen die beiden Teams aus der Region Stollberg unterschiedliche Ziele.
Jürgen Werner
04.08.2025
3 min.
Fußball-Sachsenliga: Thalheimer patzen im Test gegen Marienberg
Für die Fußballer des SV Tanne lief es im Test gegen Marienberg nur eine Halbzeit lang gut.
Beim 2:4 auf eigenem Platz konnte der Aufsteiger nur im ersten Durchgang überzeugen. Besser machten es die Sachsenklasse-Teams aus Stollberg und Oelsnitz.
Jürgen Werner
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel