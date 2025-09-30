Nach unerwarteter Zitterpartie: Marienberger Handballerinnen zurück in der Erfolgsspur

Marienberg
Im Vogtland hat der HSV den vierten Sieg im fünften Saisonspiel eingefahren. Das Duell beim Tabellenletzten war aber hart umkämpft, was auch am Wiedersehen mit einer ehemaligen Nationalspielerin lag.
Mit 32:28 haben Marienbergs Handballerinnen beim SV Plauen-Oberlosa den angestrebten Sieg eingefahren. Allerdings tat sich der Tabellendritte der Oberliga Sachsen beim punktlosen Schlusslicht im Vogtland überraschend schwer. „Wir hatten Probleme mit der körperbetonten Spielweise des Gegners“, sagt HSV-Trainer Chris Tippmann, der noch einen...
