Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bewahrte an der Siebenmeterlinie stets die Nerven: Leona Wagner.
Bewahrte an der Siebenmeterlinie stets die Nerven: Leona Wagner. Bild: Andreas Bauer
Bewahrte an der Siebenmeterlinie stets die Nerven: Leona Wagner.
Bewahrte an der Siebenmeterlinie stets die Nerven: Leona Wagner. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Nach unerwarteter Zitterpartie: Marienberger Handballerinnen zurück in der Erfolgsspur
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtland hat der HSV den vierten Sieg im fünften Saisonspiel eingefahren. Das Duell beim Tabellenletzten war aber hart umkämpft, was auch am Wiedersehen mit einer ehemaligen Nationalspielerin lag.

Mit 32:28 haben Marienbergs Handballerinnen beim SV Plauen-Oberlosa den angestrebten Sieg eingefahren. Allerdings tat sich der Tabellendritte der Oberliga Sachsen beim punktlosen Schlusslicht im Vogtland überraschend schwer. „Wir hatten Probleme mit der körperbetonten Spielweise des Gegners“, sagt HSV-Trainer Chris Tippmann, der noch einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
3 min.
Nationalspielerin zeigt Marienbergs Handballerinnen die Grenzen auf
Gegen den HC Rödertal II sind Leni Winkler und ihre HSV-Kolleginnen auf dem harten Boden der Realität gelandet.
Im Oberliga-Spitzenspiel zweier zuvor ungeschlagener Teams haben die HSV-Damen gegen den HC Rödertal II klar verloren. Vor allem eine Gäste-Spielerin war kaum zu stoppen.
Andreas Bauer
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.09.2025
3 min.
Trotz holpriger Vorbereitung: Marienberger Oberliga-Handballerinnen sofort auf Erfolgskurs
Trotz mancher gegnerischer Trikot-Tests war Kreisläuferin Leona Wagner mit sechs Toren die erfolgreichste HSV-Werferin.
Geplante Testspiele fielen kurzfristig ins Wasser. Das war den HSV-Damen zum Saisonauftakt bei der HSG Neudorf/Döbeln aber überhaupt nicht anzumerken.
Andreas Bauer
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel