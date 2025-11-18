Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Gelände des Eishockeystadions in Schönheide wurde ein neues Bäumchen gepflanzt. Das vorherige war am Wochenende gestohlen worden. Der Verursacher hat sich gemeldet.
Auf dem Gelände des Eishockeystadions in Schönheide wurde ein neues Bäumchen gepflanzt. Das vorherige war am Wochenende gestohlen worden. Der Verursacher hat sich gemeldet. Bild: Verein Schönheider Wölfe
Auf dem Gelände des Eishockeystadions in Schönheide wurde ein neues Bäumchen gepflanzt. Das vorherige war am Wochenende gestohlen worden. Der Verursacher hat sich gemeldet.
Auf dem Gelände des Eishockeystadions in Schönheide wurde ein neues Bäumchen gepflanzt. Das vorherige war am Wochenende gestohlen worden. Der Verursacher hat sich gemeldet. Bild: Verein Schönheider Wölfe
Aue
Nach Vandalismus bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge: Täter meldet sich – Verein sendet ein starkes Signal
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das vorige Woche vom Schönheider Verein gepflanzte Bäumchen war nach wenigen Tagen gestohlen worden. Die Wölfe machten den Vandalismus öffentlich. Nun steht ein neuer Nadelbaum auf dem Stadiongelände.

Das ging fix. Nachdem auf dem Gelände des Schönheider Eishockeystadions in der Nacht zu Sonntag ein frisch gepflanztes Nadelbäumchen gestohlen worden war („Freie Presse“ berichtete), schmückt bereits ein neuer Baum das Areal. Der Verursacher des Vandalismus hatte sich noch am Montagnachmittag telefonisch beim Verein gemeldet. Am Dienstag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
2 min.
Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge erfüllen ihre Pflichtaufgabe
Ein Dutzend Tore haben die Schönheider Wölfe den Jungen Eisbären aus Berlin eingeschenkt.
Ein torreiches Spiel haben 424 Zuschauer am Sonnabend in der Regionalliga erlebt. Schönheide schenkte den Jungen Eisbären aus Berlin ein Dutzend Treffer ein.
Anna Neef
19:00 Uhr
4 min.
Vandalismus bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge: Wer stahl das frisch gepflanzte Bäumchen?
Vergangene Woche pflanzte Wölfe-Spieler Florian Richter die Nordmann-Tanne auf dem Gelände des Eishockey-Stadions in Schönheide. Wenige Tage später war das Bäumchen weg.
An der im Internet populären Baumpflanz-Challenge hatte der Schönheider Verein teilgenommen und eine Nordmann-Tanne in die Erde gesetzt. Doch nur wenige Tage später war das Bäumchen weg.
Sandra Häfner
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel