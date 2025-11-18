Nach Vandalismus bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge: Täter meldet sich – Verein sendet ein starkes Signal

Das vorige Woche vom Schönheider Verein gepflanzte Bäumchen war nach wenigen Tagen gestohlen worden. Die Wölfe machten den Vandalismus öffentlich. Nun steht ein neuer Nadelbaum auf dem Stadiongelände.

Das ging fix. Nachdem auf dem Gelände des Schönheider Eishockeystadions in der Nacht zu Sonntag ein frisch gepflanztes Nadelbäumchen gestohlen worden war („Freie Presse" berichtete), schmückt bereits ein neuer Baum das Areal. Der Verursacher des Vandalismus hatte sich noch am Montagnachmittag telefonisch beim Verein gemeldet. Am Dienstag...