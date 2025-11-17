Vandalismus bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge: Wer stahl das frisch gepflanzte Bäumchen?

Aue
An der im Internet populären Baumpflanz-Challenge hatte der Schönheider Verein teilgenommen und eine Nordmann-Tanne in die Erde gesetzt. Doch nur wenige Tage später war das Bäumchen weg.
„Dümmer geht nimmer“, „Unfassbar“, „Was für Vollpfosten“ – die Reaktionen auf den Vandalismus auf dem Gelände des Schönheider Eishockeystadions fallen klar und eindeutig aus. Was ist passiert? Vorige Woche pflanzten die Wölfe eine Nordmann-Tanne im Stadiongelände und nahmen damit an der „Baumpflanz-Challenge“, einer Aktion...
