Vergangene Woche pflanzte Wölfe-Spieler Florian Richter die Nordmann-Tanne auf dem Gelände des Eishockey-Stadions in Schönheide. Wenige Tage später war das Bäumchen weg.
Vergangene Woche pflanzte Wölfe-Spieler Florian Richter die Nordmann-Tanne auf dem Gelände des Eishockey-Stadions in Schönheide. Wenige Tage später war das Bäumchen weg. Bild: Verein Schönheider Wölfe
Vergangene Woche pflanzte Wölfe-Spieler Florian Richter die Nordmann-Tanne auf dem Gelände des Eishockey-Stadions in Schönheide. Wenige Tage später war das Bäumchen weg.
Vergangene Woche pflanzte Wölfe-Spieler Florian Richter die Nordmann-Tanne auf dem Gelände des Eishockey-Stadions in Schönheide. Wenige Tage später war das Bäumchen weg. Bild: Verein Schönheider Wölfe
Aue
Vandalismus bei den Eishockey-Wölfen im Erzgebirge: Wer stahl das frisch gepflanzte Bäumchen?
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der im Internet populären Baumpflanz-Challenge hatte der Schönheider Verein teilgenommen und eine Nordmann-Tanne in die Erde gesetzt. Doch nur wenige Tage später war das Bäumchen weg.

„Dümmer geht nimmer“, „Unfassbar“, „Was für Vollpfosten“ – die Reaktionen auf den Vandalismus auf dem Gelände des Schönheider Eishockeystadions fallen klar und eindeutig aus. Was ist passiert? Vorige Woche pflanzten die Wölfe eine Nordmann-Tanne im Stadiongelände und nahmen damit an der „Baumpflanz-Challenge“, einer Aktion...
Mehr Artikel