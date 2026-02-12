Nach verpasster Olympia-Quali: Zukunft von Skilangläuferin aus dem Erzgebirge völlig offen

Marienberg
Nur allzu gern wäre Anna-Maria Dietze bei den Spielen in Italien dabei gewesen. Statt in Tesero startet die Seiffenerin nun aber in Nove Mesto, um sich für die Zukunft zu empfehlen – oder auch nicht.
Auf jeden Fall wird sich Anna-Maria Dietze weiterhin dem Skilanglauf widmen. Welchen Umfang das Training im Leben der Studentin nach diesem Winter einnehmen wird, ist allerdings fraglich. „Alles ist offen“, sagt die 26-jährige Seiffenerin beim Blick in die Zukunft. Abhängig sei ihr künftiges sportliches Engagement von Signalen des Deutschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.