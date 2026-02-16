Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup

Marienberg
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Nach der Nichtnominierung für Olympia ist Anna-Maria Dietze mit etwas Wut im Bauch im tschechischen Nove Mesto an den Start gegangen. Bei den dortigen Continentalcup-Wettbewerben gelang es der Skilangläuferin aus Seiffen, die negative in positive Energie umzuwandeln. „Ich habe sie selten so stark gesehen“, kommentierte Vater Albrecht Dietze...
