Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Marienberg
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Von Andreas Bauer
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.

Nach der Nichtnominierung für Olympia ist Anna-Maria Dietze mit etwas Wut im Bauch im tschechischen Nove Mesto an den Start gegangen. Bei den dortigen Continentalcup-Wettbewerben gelang es der Skilangläuferin aus Seiffen, die negative in positive Energie umzuwandeln. „Ich habe sie selten so stark gesehen“, kommentierte Vater Albrecht Dietze...
