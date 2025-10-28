Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Nachwuchskegler aus Aue-Schwarzenberg haben sich am Spiegelwald ein Derby geliefert.
Die Nachwuchskegler aus Aue-Schwarzenberg haben sich am Spiegelwald ein Derby geliefert.
Aue
Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge ermitteln einen klaren Derbysieger
Von Stefan Werth
Gegen die SG Grünhain/Lößnitz haben die U14-Talente aus Bernsbach keinen Stich gesehen. Anders ging es für die SG in der U 19 aus.

Im Lokalderby der U14-Bezirksklasse haben die Sportkegler der Spielgemeinschaft Grünhain/Lößnitz einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Bei Saxonia Bernsbach ließen sie beim 1400:1244 nichts anbrennen. Stärkster Akteur der Gäste an diesem Tag war Felix Badstübner, der 527 Kegel zu Fall brachte. Auf Seiten der Gastgeber spielte Laura Korb...
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
09.09.2025
1 min.
Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge fahren Siege ein
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge haben ein gutes Wochenende erwischt.
Als Erfolg auf ganzer Linie darf das Wochenende für die Jugend der SG Lößnitz/Grünhain gelten. Bernsbach zog gleich nach.
Stefan Werth
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
24.10.2025
2 min.
Kegler aus dem Erzgebirge im goldigen Herbst: Die meisten Teams sind auf der Siegerstraße
Auf die Kegler der höheren Klassen aus Aue-Schwarzenberg warten große Herausforderungen.
Bei den Verbandsliga-Senioren aus Zschorlau fehlt dieses Wochenende ein Leistungsträger. Ein Spitzenspiel steigt in der 1. Bezirksklasse. Bezirksligist Bernsbach will seine weiße Weste wahren.
Jan Riedel
Mehr Artikel