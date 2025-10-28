Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge ermitteln einen klaren Derbysieger

Aue
Gegen die SG Grünhain/Lößnitz haben die U14-Talente aus Bernsbach keinen Stich gesehen. Anders ging es für die SG in der U 19 aus.
Im Lokalderby der U14-Bezirksklasse haben die Sportkegler der Spielgemeinschaft Grünhain/Lößnitz einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Bei Saxonia Bernsbach ließen sie beim 1400:1244 nichts anbrennen. Stärkster Akteur der Gäste an diesem Tag war Felix Badstübner, der 527 Kegel zu Fall brachte. Auf Seiten der Gastgeber spielte Laura Korb...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.