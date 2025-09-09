Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge fahren Siege ein

Aue
Als Erfolg auf ganzer Linie darf das Wochenende für die Jugend der SG Lößnitz/Grünhain gelten. Bernsbach zog gleich nach.
Auf ganzer Linie haben die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge überzeugt. Die U 19 der SG Lößnitz/Grünhain feierte zum Auftakt in der Bezirksliga einen knappen Heimerfolg gegen Geyer. Beim 1765:1742 war für die Gastgeber Amon Ullmann (481) bester Akteur. Auch die U 14 holte in der Bezirksklasse einen Sieg. Sie bezwang Fraureuth II klar mit...
