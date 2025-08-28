Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge starten stark mit Silber

Aue
Die U 19 der SG Bernsbach/Stollberg spielt in der Verbandsliga. Zum Auftakt mussten sie nur dem Landesmeister den Vortritt lassen.
Die Nachwuchskegler der Altersklasse U 19 von der Spielgemeinschaft Bernsbach/Stollberg sind erfolgreich in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Denn zum Auftakt der neuen Meisterschaft landeten die Jungs beim neutralen Turnier in Ohorn auf einem starken 2. Platz. Mit 2153 Kegeln mussten sie dabei nur Landesmeister MSV Bautzen (2256 Zähler)...
