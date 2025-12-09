Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge verpassen Überraschung nur knapp

Gegen den Landesmeister Bautzen hat sich die U18 aus Bernsbach stark präsentiert. In der U14 gab es für hiesige Teams Licht und Schatten.

Die U18-Nachwuchskegler von Saxonia Bernsbach (Chesley Neumann 553) haben in der Verbandsliga eine Überraschung gegen Landesmeister Bautzen knapp verpasst. Die Jungs verloren nach großem Kampf mit 2121:2155. Die Bernsbacherin Denise Frölich schwimmt mit Stollberg weiter auf der Erfolgswelle. Mit neuem Einzelbahnrekord (583) führte sie ihre...