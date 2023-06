Nachwuchsteam kämpft um Aufstieg

Nachdem sich die D-Jugend-Handballerinnen des HSV Marienberg für die neue Saison bereits einen Startplatz für die Sachsenliga gesichert haben, wollen nun die C-Juniorinnen nachziehen. Eins von drei Qualifizierungsturnieren findet diesen Sonntag in der Marienberger Sporthalle "Am Goldkindstein" statt. Diesen Heimvorteil will das Team...