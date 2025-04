Nervenprobe im Finale: Die Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge und ihr Appell an die Fans

Der Regionalligist aus Schönheide hat noch alles in der Hand. Die „Best of five“-Serie gegen FASS Berlin geht bei Gleichstand dieses Wochenende in die Runden Nummer 3 und 4.

Noch ist alles möglich. Aber wer hat die besseren Nerven? Und mehr Kraft? Diese Fragen werden jetzt beantwortet, wenn die Eishockey-Regionalliga Ost in Sachen Titelkampf auf die Zielgerade biegt. Die Schönheider Wölfe und der amtierende Meister FASS Berlin duellieren sich um die Krone. Nach bisher zwei Partien der Fünfer-Serie steht es 1:1.... Noch ist alles möglich. Aber wer hat die besseren Nerven? Und mehr Kraft? Diese Fragen werden jetzt beantwortet, wenn die Eishockey-Regionalliga Ost in Sachen Titelkampf auf die Zielgerade biegt. Die Schönheider Wölfe und der amtierende Meister FASS Berlin duellieren sich um die Krone. Nach bisher zwei Partien der Fünfer-Serie steht es 1:1....