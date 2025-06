Neues Leben für alte Motorrad-Legenden: Die BK 350-Ausstellung zieht an

Mehr als 100 Gäste lauschten Marcus Schachtschneider bei der Eröffnung der Ausstellung über das BK 350. Dabei wurde selbst manch erfahrener Zuhörer noch überrascht.

Mit einem Vortrag im Deutschen Enduro Museum Zschopau ist am vergangenen Freitag eine neue Sonderausstellung über das legendäre Motorrad BK 350 mit Boxermotor, das zwischen 1953 und 1959 in Zschopau vom Band lief, gestartet. Im Fokus steht hierbei Ingenieur Kurt Kämpf, Versuchsleiter in der neuen Ära der Motorradproduktion in der Motorradstadt...