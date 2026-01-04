Nicht schön, aber erfolgreich: Eishockey-Wölfe bezwingen Dresden zum Jahresauftakt

Aue
Der 4:1-Heimsieg des Regionalligisten war streckenweise eine zähe Angelegenheit. Die Entscheidung fiel erst im letzten Drittel – nachdem sich ein Akteur der Gastgeber schwer verletzte.
Mit einem zähen, aber letztlich verdienten 4:1-Heimsieg über den ESC Dresden ist Eishockey-Regionalligist Schönheide ins neue Jahr gestartet. „Das war kein schönes Spiel. Man hat gemerkt, dass wir ein bisschen Weihnachtsruhe hatten“, sagte Trainer Sven Schröder hinterher.
