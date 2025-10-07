Niederlage im Oberliga-Nachholer: Zwönitzer Handballer verlieren zuhause gegen Cunewalde

Beim 26:30 verschliefen die Erzgebirger die Anfangsphase komplett. Danach zeigten sie zwar Moral – doch die Wende gelang nicht. Zudem gab es eine Hiobsbotschaft.

Das hatten sich die Handballer des Zwönitzer HSV ganz anders vorgestellt. Gegen das vorherige Schlusslicht der Oberliga, den HVO Cunewalde, wollten die Erzgebirger am Samstag ihren zweiten Saisonsieg eintüten. Doch daraus wurde nichts: Die Gäste aus dem Landkreis Bautzen durchkreuzten die Pläne und gewannen das Nachholspiel vom ersten Spieltag...