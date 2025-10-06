Niederlage in Zwickau: Beim FC Stollberg klemmt die Säge

Das 0:2 beim ESV Lok in der Fußball-Sachsenklasse war für den FCS bereits das dritte Spiel in Folge ohne eigenen Treffer. Auch der Oelsnitzer FC tat sich vorn schwer, sicherte aber zumindest einen Punkt.

Die Fußballer des FC Stollberg kriechen in der Sachsenklasse momentan so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Obwohl noch relativ früh in der Saison, ist die Verletztenliste lang und wird immer länger. Bei der 0:2-Niederlage am Sonntag bei Lok Zwickau fehlten mit Bruno Albert, Til Fischer, Maximilian Friedrich, Lennox Fröhlich und Eric Schumacher... Die Fußballer des FC Stollberg kriechen in der Sachsenklasse momentan so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Obwohl noch relativ früh in der Saison, ist die Verletztenliste lang und wird immer länger. Bei der 0:2-Niederlage am Sonntag bei Lok Zwickau fehlten mit Bruno Albert, Til Fischer, Maximilian Friedrich, Lennox Fröhlich und Eric Schumacher...