Enno Bentlin hat bei der Europameisterschaft die Taekwondosportler aus Zwönitz und aus ganz Sachsen stolz gemacht.
Bild: Lerch/privat
Enno Bentlin hat bei der Europameisterschaft die Taekwondosportler aus Zwönitz und aus ganz Sachsen stolz gemacht.
Enno Bentlin hat bei der Europameisterschaft die Taekwondosportler aus Zwönitz und aus ganz Sachsen stolz gemacht. Bild: Lerch/privat
Aue
Novum für Sachsen: Taekwondo-Sportler aus dem Erzgebirge nutzt „die Chance seines Lebens“
Von Anna Neef
Athen hat sich für Enno Bentlin vom Zwönitzer HSV als gutes Pflaster erwiesen. Der junge Sportler legte bei der EM den nächsten Meilenstein seiner Laufbahn. Anfang des Jahres hatte er schon sein WM-Debüt gefeiert.

Enno Bentlin hat Geschichte geschrieben. Als erster Sportler des Zwönitzer HSV und zugleich als erster Sachse überhaupt gewann der Erzgebirger bei der Europameisterschaft der U 15 im Taekwondo eine Medaille. „Das ist wirklich sensationell. Für uns als Verein, aber auch für den ganzen Freistaat“, freut sich seine Trainerin Claudia Lerch.
