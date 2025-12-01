Ob Landesliga oder Landesklasse: Fußball-Vereine aus der Region Stollberg verlieren am Wochenende

Nichts zu holen gab es am Samstag und Sonntag für Tanne Thalheim, den FC Stollberg und den Oelsnitzer FC. Obwohl zwei Vereine zunächst führten, standen sie am Ende alle mit leeren Händen da.

Landesliga: Nach zuletzt zwei Siegen hat Tanne Thalheim in der höchsten sächsischen Fußballliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Beim FC Oberlausitz Neugersdorf kassierte die Mannschaft nach einer 1:0-Führung eine 2:5-Niederlage. Einen Spieltag vor Ende der Hinrunde rangiert der Aufsteiger auf Platz 11 – drei Ränge und sechs Punkte vor...