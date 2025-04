Oberliga: Gornsdorfer Tischtennisspieler machen Klassenerhalt so gut wie perfekt

Nach dem 6:4-Heimsieg gegen Dresden-Mitte müssen die Erzgebirger nicht mehr zittern. Fast hätten sie sogar dem Titelfavoriten noch einen Punkt abgeknöpft.

Vier Spieltage vor dem Ende in der Oberliga Mitte haben die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf den Klassenerhalt so gut wie perfektgemacht. Am Samstagabend setzten sich die Erzgebirger zuhause knapp mit 6:4 gegen den Vorletzten Dresden-Mitte durch. Da fiel die ebenso knappe 4:6-Niederlage tags drauf gegen Spitzenreiter Zeulenroda...