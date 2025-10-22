Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zwönitzer wollen in Görlitz ihren ersten Saisonsieg einfahren.
Die Zwönitzer wollen in Görlitz ihren ersten Saisonsieg einfahren. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Die Zwönitzer wollen in Görlitz ihren ersten Saisonsieg einfahren.
Die Zwönitzer wollen in Görlitz ihren ersten Saisonsieg einfahren. Bild: Symbolbild/Dziurek - stock.adobe.com
Stollberg
Oberliga: Zwönitzer Handballer fahren mit Rückenwind nach Görlitz
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erzgebirger wollen den Schwung aus dem Heimsieg gegen Aue mitnehmen. Auch die Zwönitzer Frauen sind auswärts gefragt.

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue gehen die Oberliga-Handball des Zwönitzer HSV mit Rückenwind in ihr Spiel bei Koweg Görlitz am Sonntag, 17 Uhr. Beim aktuellen Schlusslicht der Tabelle soll der erste Auswärtssieg in dieser Saison her. „Ein Selbstgänger wird das aber nicht. Es gibt keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
02.10.2025
1 min.
Oberliga: Zwönitzer Handballer peilen Sieg gegen Schlusslicht an
Die Zwönitzer Handballer sind am Samstag gegen Cunewalde gefragt.
In einem Nachholspiel empfängt der Aufsteiger am Samstag den Vorjahres-Sechsten Cunewalde.
Jürgen Werner
07.10.2025
3 min.
Niederlage im Oberliga-Nachholer: Zwönitzer Handballer verlieren zuhause gegen Cunewalde
Nico Köhler war mit sieben Treffern der beste Zwönitzer Torschütze gegen Cunewalde.
Beim 26:30 verschliefen die Erzgebirger die Anfangsphase komplett. Danach zeigten sie zwar Moral – doch die Wende gelang nicht. Zudem gab es eine Hiobsbotschaft.
Jürgen Werner
21:30 Uhr
3 min.
Flug mit Afghanen in Deutschland gelandet
Ankunft in der niedersächsischen Landeshauptstadt: In Hannover ist ein Flieger aus Istanbul gelandet.
Trotz gestopptem Aufnahmeprogramm: In Hannover ist ein Flug aus Istanbul gelandet. An Bord sind 14 afghanische Staatsangehörige mit Aufnahmezusage für Deutschland.
21:30 Uhr
2 min.
Polizei: Zwei Deutsche bei Gewalttat in den USA getötet
Bei den Opfern eines Gewaltverbrechens in den USA handelt es sich laut Polizei um deutsche Staatsbürger. (Symbolbild)
Auf dem Gelände einer deutschen Tochterfirma in den USA fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben. Nun teilt die Polizei mehr Details mit.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
Mehr Artikel