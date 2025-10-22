Oberliga: Zwönitzer Handballer fahren mit Rückenwind nach Görlitz

Stollberg
Die Erzgebirger wollen den Schwung aus dem Heimsieg gegen Aue mitnehmen. Auch die Zwönitzer Frauen sind auswärts gefragt.
Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des EHV Aue gehen die Oberliga-Handball des Zwönitzer HSV mit Rückenwind in ihr Spiel bei Koweg Görlitz am Sonntag, 17 Uhr. Beim aktuellen Schlusslicht der Tabelle soll der erste Auswärtssieg in dieser Saison her. „Ein Selbstgänger wird das aber nicht. Es gibt keine...
