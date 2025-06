Oelsnitzer Fußballer zeigen Nervenstärke und krönen sich zum neuen Meister

Mit einem 5:2-Sieg gegen den VfB Annaberg II hat sich der OFC erstmals den Titel in der Erzgebirgsliga gesichert und spielt in der kommenden Saison in der Sachsenklasse. Ein gelungener und emotionaler Abschied für Trainer und Kapitän, die den Verein verlassen werden.

Der Oelsnitzer FC hat es geschafft und sich erstmals in seiner jungen Vereinshistorie – der OFC entstand erst 2012 aus der Fusion des VfB Glückauf und des SV Neuoelsnitz – zum Meister der Erzgebirgsliga gekrönt. Nachdem die Schwarz-Gelben am Freitag das nachgeholte Spiel beim FSV Sosa mit 4:2 gewannen und sich am ESV Zschorlau vorbei an die... Der Oelsnitzer FC hat es geschafft und sich erstmals in seiner jungen Vereinshistorie – der OFC entstand erst 2012 aus der Fusion des VfB Glückauf und des SV Neuoelsnitz – zum Meister der Erzgebirgsliga gekrönt. Nachdem die Schwarz-Gelben am Freitag das nachgeholte Spiel beim FSV Sosa mit 4:2 gewannen und sich am ESV Zschorlau vorbei an die...