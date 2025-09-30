Oldtimerfreunde aus dem Erzgebirge geben an historischer Stätte Gas

Annaberg
Bei der 6. Auflage der Hohnstein Classic auf einem Teilstück des historischen Deutschlandrings lieferten die Fahrer aus der Region ab. Auch für die kommende Saison gibt es schon gute Neuigkeiten.
Durch die Bank gute Ergebnisse heimsten die Fahrer historischer Motorräder aus der Region bei der 6. Auflage der Hohnstein Classic in der Sächsischen Schweiz ein. Auf dem rund 2,5 Kilometer langen Teilstück des historischen Deutschland-Rings feierten sie einige Podestplätze. Nahe der Burgstadt Hohnstein fand 1926 das erste Rennen statt, bevor...
